Путин заявил о справляющемся с растущими потребностями России ТЭК

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России полностью обеспечивает потребности растущей экономики страны, заявил президент Владимир Путин на профильном совещании. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и <...> в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности», — отметил Путин. Он добавил, что экономика России растет, ее потребности увеличиваются и они «обеспечиваются ТЭКом».

Президент уточнил, что комплекс развивается, несмотря на санкции, введенные западными государствами, и «сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках». По словам Путина, за первый квартал добыча газа в России составила 246,4 млрд куб. м, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В последние месяцы Украина участила атаки на топливно-энергетические объекты России, в частности на нефтеперерабатывающие заводы.

В конце апреля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в нескольких районах региона возникли пожары в результате атаки украинских беспилотников на объекты ТЭК.

В мае глава Башкирии Радий Хабиров информировал, что после нападения дрона на завод «Газпром нефтехим Салават» система защиты критически важных предприятий региона будет усилена.

США после участившихся атак Украины на топливно-энергетические объекты России просили Киев не вредить работе российского ТЭК, чтобы не спровоцировать кризис на энергетических рынках, но украинские власти настояли, что сами выбирают цели.