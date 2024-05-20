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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о справляющемся с растущими потребностями России ТЭК

Путин заверил, что ТЭК обеспечивает растущие потребности российской экономики
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России полностью обеспечивает потребности растущей экономики страны, заявил президент Владимир Путин на профильном совещании. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и <...> в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности», — отметил Путин. Он добавил, что экономика России растет, ее потребности увеличиваются и они «обеспечиваются ТЭКом».

Президент уточнил, что комплекс развивается, несмотря на санкции, введенные западными государствами, и «сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках». По словам Путина, за первый квартал добыча газа в России составила 246,4 млрд куб. м, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

МЧС сообщило о последствиях атаки дрона на нефтекомплекс в Башкирии
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Фото:МЧС России

В последние месяцы Украина участила атаки на топливно-энергетические объекты России, в частности на нефтеперерабатывающие заводы.

В конце апреля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в нескольких районах региона возникли пожары в результате атаки украинских беспилотников на объекты ТЭК.

В мае глава Башкирии Радий Хабиров информировал, что после нападения дрона на завод «Газпром нефтехим Салават» система защиты критически важных предприятий региона будет усилена.

США после участившихся атак Украины на топливно-энергетические объекты России просили Киев не вредить работе российского ТЭК, чтобы не спровоцировать кризис на энергетических рынках, но украинские власти настояли, что сами выбирают цели.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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