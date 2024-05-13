Радий Хабиров: защита инфраструктуры в Башкирии после атаки дрона будет усилена

Хабиров заявил об усилении ПВО после атаки дрона в Башкирии

Днем 9 мая БПЛА атаковал объект «Газпром нефтехим Салават» в городе Салавате. В МЧС республики уточнили, что повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших не было. Местные власти пообещали принять меры

Фото: Минобороны РФ

После атаки беспилотника на завод «Газпром нефтехим Салават» система защиты критически важных предприятий Башкирии будет усилена, заявил глава республики Радий Хабиров, передает ТАСС.

По словам чиновника, многоплановая система обороны предприятия позволила сделать так, что оно не получило существенного ущерба.

«Но мы, тем не менее, встретились со всеми руководителями и договорились о еще одной фазе усиления системы ПВО и в целом обороны предприятий, которые представляют критически важное значение для экономики нашей республики», — сказал Хабиров.

Днем 9 мая беспилотник атаковал объект «Газпром нефтехим Салавата» в городе Салавате. Хабиров тогда сообщил, что на предприятии произошло задымление, но объект работает в штатном режиме.

В МЧС уточнили, что было повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших не было. Ведомство сообщило, что на месте работали 30 сотрудников, которые занимались ликвидацией последствий атаки. МЧС не уточнило характер последствий.

Согласно данным «Газпрома», «Газпром нефтехим Салават» — крупнейший нефтехимический комплекс России. В его состав входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, а также завод «Мономер», который производит полиэтилен. В перечень выпускаемой продукции всего предприятия входят более 150 наименований, в том числе бензин, дизтопливо, мазут, битум, аммиак, сера.

В апреле Хабиров сообщил, что «Башнефть» установила механические ограждения на своих производственных объектах, которые могут стать целями для дронов. «Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар <...>. В целом, когда я говорю о «Башнефти», имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы», — заявил глава региона.

В марте в Минэнерго сообщили, что ведомство совместно с Росгвардией разрабатывают меры безопасности по защите нефтеперерабатывающих заводов, которые в том числе включают установку на территории предприятий зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».