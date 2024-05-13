 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хабиров заявил об усилении ПВО после атаки дрона в Башкирии

Радий Хабиров: защита инфраструктуры в Башкирии после атаки дрона будет усилена
Сюжет
Военная операция на Украине
Днем 9 мая БПЛА атаковал объект «Газпром нефтехим Салават» в городе Салавате. В МЧС республики уточнили, что повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших не было. Местные власти пообещали принять меры
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

После атаки беспилотника на завод «Газпром нефтехим Салават» система защиты критически важных предприятий Башкирии будет усилена, заявил глава республики Радий Хабиров, передает ТАСС.

По словам чиновника, многоплановая система обороны предприятия позволила сделать так, что оно не получило существенного ущерба.

«Но мы, тем не менее, встретились со всеми руководителями и договорились о еще одной фазе усиления системы ПВО и в целом обороны предприятий, которые представляют критически важное значение для экономики нашей республики», — сказал Хабиров.

Днем 9 мая беспилотник атаковал объект «Газпром нефтехим Салавата» в городе Салавате. Хабиров тогда сообщил, что на предприятии произошло задымление, но объект работает в штатном режиме.

В МЧС уточнили, что было повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших не было. Ведомство сообщило, что на месте работали 30 сотрудников, которые занимались ликвидацией последствий атаки. МЧС не уточнило характер последствий.

В Башкирии беспилотник атаковал один из крупнейших нефтекомплексов России
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Согласно данным «Газпрома», «Газпром нефтехим Салават» — крупнейший нефтехимический комплекс России. В его состав входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, а также завод «Мономер», который производит полиэтилен. В перечень выпускаемой продукции всего предприятия входят более 150 наименований, в том числе бензин, дизтопливо, мазут, битум, аммиак, сера.

В апреле Хабиров сообщил, что «Башнефть» установила механические ограждения на своих производственных объектах, которые могут стать целями для дронов. «Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар <...>. В целом, когда я говорю о «Башнефти», имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы», — заявил глава региона.

В марте в Минэнерго сообщили, что ведомство совместно с Росгвардией разрабатывают меры безопасности по защите нефтеперерабатывающих заводов, которые в том числе включают установку на территории предприятий зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Как в Кремле объяснили назначение Андрея Белоусова министром обороны

Полный список предложенных Путиным кандидатур на посты глав силовых ведомств

Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении

Губернатор Гладков рассказал о ситуации на месте обрушения в Белгороде

МЧС показало кадры работ на месте обрушения подъезда в Белгороде

Момент обрушения крыши дома в Белгороде попал на видео

Украина пригласила Польшу поучаствовать в «большой приватизации»

Мишустин внес в Госдуму кандидатуры нового состава правительства

Как раcсчитать размер будущей пенсии по старости? Важная формула

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Башкирия Радий Хабиров атака БПЛА НПЗ комплексы ПВО
Материалы по теме
МЧС сообщило о последствиях атаки дрона на нефтекомплекс в Башкирии
Общество
Минобороны сообщило о 31 сбитом беспилотнике над четырьмя регионами
Политика
Беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 17:07
В Москве из-за холодов перенесли плановые отключения горячей воды Общество, 18:01
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 17:59
Бенефициар дефицита микрочипов. Что важно знать о ГК «Элемент» перед IPO Инвестиции, 17:59
УЕФА назвал судейские бригады на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы Спорт, 17:58
Взрывной фарс: каким получился фильм «Министерство неджентльменских дел» Life, 17:56
Матвиенко призвала улучшить законодательство о наводнениях Общество, 17:38
В Минэнерго Украины признали огромный масштаб ущерба энергосистеме страны Политика, 17:31
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Минобороны сообщило о перехвате 16 снарядов над Белгородской областью Политика, 17:28
Отец Фьюри разбил лицо, ударив головой члена команды Усика Спорт, 17:26
ВСУ объявили о переброске резервов на харьковское направление Политика, 17:12
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 17:11
FT узнала о встрече Китая и США для снижения риска «просчетов» из-за ИИ Технологии и медиа, 17:11
«Дочка» «Сбера» выиграла суд против владельца прав на Олимпиаду Спорт, 17:10
Как политическая борьба «отравляет» фондовый рынок США — The Economist Pro, 17:07