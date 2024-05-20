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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Белом доме назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Обтановка в&nbsp;Тегеране, Иран
Обтановка в Тегеране, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Обвинения в какой-либо причастности властей США к гибели иранского президента Эбрахима Раиси нелепы, к инциденту вообще не причастен никто из других государств. Об этом заявил неназванный представитель американской администрации, передал телеканал NBS News.

Источник отметил, что в Белом доме следят за попытками обвинить американские власти в катастрофе. В частности, об этом заявлял экс-глава МИД Ирана Моххамад Джавад Зариф, который обратил внимание на то, что санкции США привели к отсутствию запасных частей для вертолетов в исламской республике.

Однако собеседник телеканала убежден, что не было «вообще никакого иностранного вмешательства». Кроме того, по его словам, гибель президента Ирана не повлечет никаких «кардинальных перемен» в американо-иранских отношениях.

Иранский посол назвал вероятную причину крушения вертолета Раиси
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все его сопровождавшие — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати также погибли.

По информации NYT, вертолет Раиси потерпел крушение в «деликатный момент», после тайных переговоров Ирана и США в Омане по вопросу снижения эскалации на Ближнем Востоке.

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Теги
Белый дом Иран Эбрахим Раиси гибель возможная причастность

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