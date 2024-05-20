В Белом доме назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси
Обвинения в какой-либо причастности властей США к гибели иранского президента Эбрахима Раиси нелепы, к инциденту вообще не причастен никто из других государств. Об этом заявил неназванный представитель американской администрации, передал телеканал NBS News.
Источник отметил, что в Белом доме следят за попытками обвинить американские власти в катастрофе. В частности, об этом заявлял экс-глава МИД Ирана Моххамад Джавад Зариф, который обратил внимание на то, что санкции США привели к отсутствию запасных частей для вертолетов в исламской республике.
Однако собеседник телеканала убежден, что не было «вообще никакого иностранного вмешательства». Кроме того, по его словам, гибель президента Ирана не повлечет никаких «кардинальных перемен» в американо-иранских отношениях.
Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все его сопровождавшие — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати также погибли.
По информации NYT, вертолет Раиси потерпел крушение в «деликатный момент», после тайных переговоров Ирана и США в Омане по вопросу снижения эскалации на Ближнем Востоке.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования