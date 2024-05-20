В селе под Шебекино дрон-камикадзе повредил объект связи

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Дрон-камикадзе атаковал село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадавших нет, но в результате взрыва инфраструктурный объект связи получил повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что аварийные бригады приступят к ремонту после согласования с Минобороны. Оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО сбили дрон самолетного типа около 16:30 мск.

20 мая Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины.

Утром в Белгороде звучала сирена ракетной опасности, тогда Вооруженные силы Украины ударили по городу Шебекино. Пострадавших не было, но в четырех квартирах выбило окна.

Затем атаке дронов-камикадзе подверглись села Безымено Грайворонского городского округа и Архангельское Шебекинского городского округа. Пострадавших также не было, но в результате падения беспилотников с последующим взрывом жилые дома и нежилые постройки получили повреждения.