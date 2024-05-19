NYT заявила о крушении самолета Раиси в «деликатный момент»
Инцидент с жесткой посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в «деликатный момент» для международных отношений, а именно — спустя несколько дней после того, как иранские чиновники и представители администрации США провели тайные переговоры в Омане, пишет The New York Times (NYT).
Газета напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, а в ходе переговоров стороны пытались снизить угрозу эскалации конфликта на весь регион. Источник издания уточнил, что это были первые подобные переговоры с тех пор, как Иран нанес ответный удар по Израилю с помощью сотен ракет и беспилотников в прошлом месяце.
По его словам, Вашингтон стремился заставить Тегеран «обуздать» своих прокси, которые с начала войны Израиля и ХАМАС активизировали нападения на американские военные базы.
Как напоминает NYT, у США нет дипломатических отношений с Ираном с 1979 года, и переговоры часто ведутся через посредников и по тайным каналам.
19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.
Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Само воздушное судно по-прежнему не найдено, однако несколько часов назад министр внутренних дел исламской республики Ахмад Вахиди заявил, что местоположение уже определено.
В Госдепартаменте США ранее заявили, что «внимательно следят» за сообщениями о катастрофе, однако отказались от дальнейших комментариев.
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