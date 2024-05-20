Последствия удара ВСУ по луганскому поселку Юбилейный. Видео

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После удара украинской армии по луганскому поселку Юбилейный начался пожар, огонь охватил жилой дом, а десятки других зданий посекло осколками, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар французскими ракетами SCALP-EG. По предварительным данным, пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь. На месте удара работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.

По поручению Пасечника сотрудники администрации Луганска проведут оценку ущерба.

SCALP-EG — французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета имеет скорость более 1000 км/ч и способна поражать цели на расстоянии до 560 км. Первую партию таких ракет Украина получила от Франции в августе 2023 года.