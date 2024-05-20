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Военная операция на Украине ,  
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Последствия удара ВСУ по луганскому поселку Юбилейный. Видео

Пасечник показал кадры пожара после удара ВСУ по луганскому поселку Юбилейный
Сюжет
Военная операция на Украине

Последствия удара ВСУ по луганскому поселку Юбилейный. Видео
Video

После удара украинской армии по луганскому поселку Юбилейный начался пожар, огонь охватил жилой дом, а десятки других зданий посекло осколками, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар французскими ракетами SCALP-EG. По предварительным данным, пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь. На месте удара работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.

По поручению Пасечника сотрудники администрации Луганска проведут оценку ущерба.

SCALP-EG — французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета имеет скорость более 1000 км/ч и способна поражать цели на расстоянии до 560 км. Первую партию таких ракет Украина получила от Франции в августе 2023 года.

ВСУ нанесли удар по луганскому району Юбилейный
Политика
Фото:glava_lnr_info / Telegram

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Теги
Луганск ВСУ Леонид Пасечник ЛНР Украина

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