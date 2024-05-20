Путин телеграммой поблагодарил Си за теплый прием во время визита в Китай
Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Китая Си Цзиньпина за теплый прием во время визита в республику и выразил надежду на продолжение диалога.
Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля, в обращении к Си Путин употребил слова «дорогой друг».
«Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в телеграмме российского лидера.
По словам Путина, его «обстоятельные» переговоры с китайским председателем помогут укрепить отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
«Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления», — говорится в телеграмме.
Президент также назвал Си Цзиньпина «всегда желанным и дорогим гостем» в России.
Путин прибыл в Пекин утром 16 мая, его визит был приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это была его первая зарубежная поездка с начала нового президентского срока.
После переговоров в Пекине лидеры России и Китая приняли совместное заявление. В нем обговаривалось сотрудничество по широкому кругу вопросов — от борьбы с изменением климата и разработки этических принципов работы с искусственным интеллектом до сдерживания неоколониализма и предотвращения фальсификации истории Второй мировой войны.
Страны также условились увеличить взаимные инвестиции, двустороннюю торговлю и долю в ней национальных валют, нарастить поставки нефти и газа, углубить взаимодействие в сфере мирного атома, включая совместное строительство атомных электростанций, и создать новые транзитные маршруты.
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