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Политика ,  
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Путин телеграммой поблагодарил Си за теплый прием во время визита в Китай

Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Reuters)

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Китая Си Цзиньпина за теплый прием во время визита в республику и выразил надежду на продолжение диалога.

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля, в обращении к Си Путин употребил слова «дорогой друг».

«Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в телеграмме российского лидера.

По словам Путина, его «обстоятельные» переговоры с китайским председателем помогут укрепить отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

«Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления», — говорится в телеграмме.

Президент также назвал Си Цзиньпина «всегда желанным и дорогим гостем» в России.

О чем в Пекине договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Путин прибыл в Пекин утром 16 мая, его визит был приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это была его первая зарубежная поездка с начала нового президентского срока.

После переговоров в Пекине лидеры России и Китая приняли совместное заявление. В нем обговаривалось сотрудничество по широкому кругу вопросов — от борьбы с изменением климата и разработки этических принципов работы с искусственным интеллектом до сдерживания неоколониализма и предотвращения фальсификации истории Второй мировой войны.

Страны также условились увеличить взаимные инвестиции, двустороннюю торговлю и долю в ней национальных валют, нарастить поставки нефти и газа, углубить взаимодействие в сфере мирного атома, включая совместное строительство атомных электростанций, и создать новые транзитные маршруты.

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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

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