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Политика ,  
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Белый дом заявил об обеспокоенности из-за отношений России и Китая

Кирби: власти США обеспокоены развитием отношений Китая и России

Власти США выражают беспокойство развитием российско-китайских отношений, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Не могу сказать, что мы не обеспокоены этими отношения и тем, как они развиваются», — сказал Кирби. Он добавил, что и Россия, и Китай пытаются бросить вызов США.

«Конечно, мы обеспокоены. Мы очень внимательно следим», — отметил советник Белого дома.

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16 мая Путин прилетел в Пекин и встретился с Си Цзиньпином. На этом фоне в Госдепартаменте заявили, что в случае, если Китай поддержит российский оборонно-промышленный комплекс, то США введут санкции против Пекина.

Сам Путин описал отношения России и Китая фразой «русский с китайцем — братья навек», вспомнив песню 1949 года. Китай стал первой страной, которую Путин посетил с зарубежным визитом после инаугурации. Свой выбор он объяснил тем, что Си Цзиньпин также после переизбрания в марте 2023 года в качестве первого визита выбрал Москву.

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Белый дом Джон Кирби Россия Китай США

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