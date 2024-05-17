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Война санкций ,  
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Путин назвал причину санкций США против китайских электрокаров

Путин объяснил санкции США против китайских электрокаров их качеством
Сюжет
Война санкций
Российский президент считает такие шаги американских властей недобросовестной конкуренцией на фоне улучшения качества китайских электромобилей
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Администрация США ввела санкции в отношении китайских электромобилей из-за того, что производство этого транспорта в Китае развивается, эти машины становятся лучше. Об этом заявил президент России Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.

Он назвал введение таких ограничений недобросовестной конкуренцией. «Недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет», — убежден российский президент.

Речь идет о решении американского президента Джо Байдена повысить тарифы на импорт из Китая на сумму $18 млрд «для защиты американских рабочих и предприятий».

Эксперты назвали преимущества электромобилей из Китая перед американскими
Бизнес
Фото:Leonhard Simon / Getty Images

На долю Китая приходится 69% всех новых мировых продаж электромобилей. Так, в прошлом году их было реализовано примерно 9 млн по сравнению с 1,4 млн, проданными только в США. В этом году Китай рассчитывает продать 11,5 млн электромобилей, а к 2027-му — контролировать 45% рынка, в то время как США прогнозируют продажи 2,5 млн электрокаров в 2028 году.

В последнем квартале прошлого года китайский концерн BYD Co. Ltd стал лидером по продажам электромобилей, обогнав американскую Tesla. Так, компания из Китая с октября по ноябрь продала 526,4 тыс. электромобилей, а Tesla — 484,5 тыс. Американская компания была лидером в сегменте электромобилей с 2018 года.

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