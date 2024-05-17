Путин назвал причину санкций США против китайских электрокаров

Российский президент считает такие шаги американских властей недобросовестной конкуренцией на фоне улучшения качества китайских электромобилей

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Администрация США ввела санкции в отношении китайских электромобилей из-за того, что производство этого транспорта в Китае развивается, эти машины становятся лучше. Об этом заявил президент России Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.

Он назвал введение таких ограничений недобросовестной конкуренцией. «Недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет», — убежден российский президент.

Речь идет о решении американского президента Джо Байдена повысить тарифы на импорт из Китая на сумму $18 млрд «для защиты американских рабочих и предприятий».

На долю Китая приходится 69% всех новых мировых продаж электромобилей. Так, в прошлом году их было реализовано примерно 9 млн по сравнению с 1,4 млн, проданными только в США. В этом году Китай рассчитывает продать 11,5 млн электромобилей, а к 2027-му — контролировать 45% рынка, в то время как США прогнозируют продажи 2,5 млн электрокаров в 2028 году.

В последнем квартале прошлого года китайский концерн BYD Co. Ltd стал лидером по продажам электромобилей, обогнав американскую Tesla. Так, компания из Китая с октября по ноябрь продала 526,4 тыс. электромобилей, а Tesla — 484,5 тыс. Американская компания была лидером в сегменте электромобилей с 2018 года.