Алиев и ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев (Фото: Iran's Presidency / WANA / File Photo / Reuters)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Евросоюз выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Об этом пишут агентство «Азери-Пресс» и председатель Евросовета Шарль Мишель.

«В лице президента Сейеда Эбрахима Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля», — говорится в письме Алиева. Президент Азербайджана пожелал терпения «братскому народу Ирана» и выразил свои соболезнования.

«ЕС выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, а также членов их делегации и экипажа вертолета», — сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в соцсети Х.

19 мая пропал вертолет, на котором президент Ирана Эбрахим Алиев возвращался из Азербайджана, где провел встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. 20 мая стало известно о крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан, гибель Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. Вместе с президентом погибли сопровождавшие его высокопоставленные лица. Среди них — глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

В связи с трагедией правительство Ирана выступило с заявлением и заверило, что в управлении государством «не будет ни малейших сбоев». Согласно 131 статье Конституции Ирана, полномочия президента получит его заместитель, вице-президент Мохаммад Мохбер. Свои соболезнования в связи с гибелью Раиси и его делегации выразили Россия, Белоруссия, Пакистан и ряд других государств.