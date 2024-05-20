Спасатели выносят тела с места крушения вертолета президента Ирана. Видео
В Иране в регионе Восточный Азербайджан произошло крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Воздушное судно искали более десяти часов. Утром спасатели нашли обломки разбившегося вертолета и тела погибших. Всего на борту были 8 человек — глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.
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