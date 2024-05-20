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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Минск назвал погибшего президента Ирана и главу МИДа друзьями Белоруссии

МИД Белоруссии назвал погибшего президента Ирана Раиси настоящим другом Минска
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Александр Лукашенко и&nbsp;Эбрахим Раиси
Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси (Фото: Павел Орловский / БелТА / ТАСС)

Белоруссия выразила соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и других иранских чиновников в авиакатастрофе. Заявление белорусского МИДа опубликовано в соцсети X.

«Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Белоруссии. Искренние соболезнования родным и близким погибших, стойкости и мужества всему народу Ирана», — говорится в сообщении.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение вечером 19 мая. Лидер страны возвращался после визита в Азербайджан. Авиакатастрофа произошла около села Узи в регионе Восточный Азербайджан на севере страны. На борту также летел глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан. Все, кто был в вертолете, погибли.

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Теги
Белоруссия Иран Эбрахим Раиси соболезнования авиакатастрофа

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