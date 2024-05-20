В СВР сообщили о беспокойстве Запада из-за падения рейтинга лидеров Украины

В СВР сообщили о беспокойстве Запада из-за падения рейтинга Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Западные страны сильно обеспокоены из-за падения рейтингов украинских лидеров, в том числе президента Владимира Зеленского, после принятия закона о мобилизации, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«По поступающей в СВР России информации, на Западе крайне обеспокоены катастрофическим падением рейтингов украинских лидеров, особенно после принятия «майданными властями» нового бесчеловечного закона о мобилизации», — говорится в сообщении службы (цитата по ТАСС).

СВР также привела данные закрытых социологических опросов, проводимых в США и Европе, согласно которым уровень поддержки Зеленского опустился до 17% и «продолжает снижаться».

В декабре 2023 года социологическая группа «Рейтинг» представила результаты опроса, согласно которым украинцы больше доверяли бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) генералу Валерию Залужному, чем президенту. Уровень доверия к Залужному достигал 82%, а к Зеленскому — 72%.

О падении популярности Зеленского писала в январе 2024 года итальянская газета Corriere della Sera. По ее данным, популярность главы государства среди украинцев упала с 98% в начале российской военной операции в 2022 году до 60% в настоящее время.

В апреле украинская соцслужба «Центр Разумкова» сообщила, что 96% украинцев доверяют Вооруженным силам Украины. Президент Зеленский получил в опросе 59%.