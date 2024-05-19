WP сообщила о падении доверия к Зеленскому из-за Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский окажется уязвим для критики после окончания своих полномочий 20 мая, в том числе из-за главы своего офиса и друга Андрея Ермака, который «неотделим» от украинского лидера, сообщает The Washington Post, проведя интервью с бывшими и нынешними украинскими и западными чиновниками.
Как пишет газета, близость Ермака к Зеленскому и влияние на него вызывают шквал обвинений: в недемократичной консолидации власти в офисе президента, принятии решений о чистках в руководстве страны, включая отставку экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (назначен послом в Британии), ограничении доступа к Зеленскому и в том, что Ермак добивается личного контроля над каждым решением.
Поскольку Зеленский после окончания президентского срока остается во главе страны (на Украине действует военное положение; согласно украинской Конституции во время него нельзя проводить выборы), его могут обвинить в использовании конфликта для подрыва демократии: контроль над СМИ, устранение критиков и возвышение неизбираемого Ермака над другими министрами и дипломатами, отмечает WP.
Один из украинских чиновников заявил, что, чтобы сохранить легитимность, Зеленский «должен пользоваться доверием», однако доверие к нему падает, «потому что действия Ермака постоянно отражаются на президенте».
Собеседники газеты отмечают, что Ермак обладает «необычайно широкими полномочиями в области государственного управления и внешних связей». Некоторые говорили, что он контролирует, какие чиновники могут выезжать за границу и когда. В офисе украинского президента отказались это комментировать.
По словам критиков Ермака, в последнее время он «оттеснил на второй план» МИД, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, в частности с США, — задача, которой, по их мнению, должен заниматься президент страны. WP отмечает, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в ходе визита в Киев в марте заявил, что они с Ермаком «регулярно контактируют».
«У президента нет окружения. Есть один человек, который влияет на решения президента. <...> Влияние Ермака является монопольным», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, назвав это «трагедией».
Некоторые собеседники газеты говорят о сомнениях в том, кто несет ответственность за принимаемые решения — Зеленский или Ермак.
Бывший посол США в России Майкл Макфол, который вместе с Ермаком является сопредседателем Международной рабочей группы по санкциям в отношении Москвы, сказал, что глава офиса украинского президента выполняет множество функций: «В некотором смысле, он де-факто премьер-министр, министр иностранных дел и глава администрации». По его мнению, это оборотная сторона конфликта, а Ермак «чертовски эффективно справляется со своей работой».
«Вам нужны люди, которые могут добиться успеха, и вы знаете, что они на 100 процентов лояльны вам. Именно эту роль Ермак играет для президента Зеленского», — добавил Макфол.
Один из помощников сравнил Ермака с главным операционным директором страны и сказал, что его эффективность заслужила доверие Зеленского: «Президент может быть уверен — если есть определенная задача, он (Ермак. — РБК) просто доведет ее до конца». Другой сказал, что Ермак научил свою команду принимать любое решение менее чем за минуту.
Иностранный дипломат заявил, что Зеленский и Ермак «правят страной», назвав Зеленского «хорошим полицейским», а Ермака — «плохим полицейским». «Он не просто притворяется плохим. У него есть реальная власть, и он осуществляет микроменеджмент многими, многими вещами», — рассказал собеседник WP.
Другой дипломат назвал Ермака «одновременно и привратником, и силой за воротами».
Некоторые украинские и западные официальные лица заявляют, что подозрительность в отношении ближайшего помощника президента подрывает авторитет Зеленского и вызывает сомнения в том, кто несет ответственность за принимаемые решения. Сам Ермак признает, что многим не нравится его «повсеместность», заявляя, что работает «от имени президента». Он отрицает, что главным в стране является еще кто-то помимо Зеленского: «Он слушает всех. Но высказывает свое мнение».
Андрей Ермак возглавляет офис президента Украины с 2020 года (Зеленский был избран на пост в 2019-м). До этого он был помощником президента также при Зеленском. Ермак — юрист и кинопродюсер, WP пишет, что его, как и других партнеров по студии «Квартал-95», привел в руководство страной Зеленский. По словам Ермака, они знакомы с президентом более 15 лет.
В 2021 году украинский журнал «Фокус» поставил Ермака на второе место среди самых влиятельных украинцев.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки