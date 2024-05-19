WP сообщила о падении доверия к Зеленскому из-за Ермака

Зеленский теряет доверие из-за действий Ермака, который обладает «необычайно широкими полномочиями», президент Украины окажется уязвим для обвинений в подрыве демократии после окончания срока 20 мая, пишет WP

Андрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский окажется уязвим для критики после окончания своих полномочий 20 мая, в том числе из-за главы своего офиса и друга Андрея Ермака, который «неотделим» от украинского лидера, сообщает The Washington Post, проведя интервью с бывшими и нынешними украинскими и западными чиновниками.

Как пишет газета, близость Ермака к Зеленскому и влияние на него вызывают шквал обвинений: в недемократичной консолидации власти в офисе президента, принятии решений о чистках в руководстве страны, включая отставку экс-главкома ВСУ Валерия Залужного (назначен послом в Британии), ограничении доступа к Зеленскому и в том, что Ермак добивается личного контроля над каждым решением.

Поскольку Зеленский после окончания президентского срока остается во главе страны (на Украине действует военное положение; согласно украинской Конституции во время него нельзя проводить выборы), его могут обвинить в использовании конфликта для подрыва демократии: контроль над СМИ, устранение критиков и возвышение неизбираемого Ермака над другими министрами и дипломатами, отмечает WP.

Один из украинских чиновников заявил, что, чтобы сохранить легитимность, Зеленский «должен пользоваться доверием», однако доверие к нему падает, «потому что действия Ермака постоянно отражаются на президенте».

Собеседники газеты отмечают, что Ермак обладает «необычайно широкими полномочиями в области государственного управления и внешних связей». Некоторые говорили, что он контролирует, какие чиновники могут выезжать за границу и когда. В офисе украинского президента отказались это комментировать.

По словам критиков Ермака, в последнее время он «оттеснил на второй план» МИД, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, в частности с США, — задача, которой, по их мнению, должен заниматься президент страны. WP отмечает, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в ходе визита в Киев в марте заявил, что они с Ермаком «регулярно контактируют».

«У президента нет окружения. Есть один человек, который влияет на решения президента. <...> Влияние Ермака является монопольным», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, назвав это «трагедией».

Некоторые собеседники газеты говорят о сомнениях в том, кто несет ответственность за принимаемые решения — Зеленский или Ермак.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, который вместе с Ермаком является сопредседателем Международной рабочей группы по санкциям в отношении Москвы, сказал, что глава офиса украинского президента выполняет множество функций: «В некотором смысле, он де-факто премьер-министр, министр иностранных дел и глава администрации». По его мнению, это оборотная сторона конфликта, а Ермак «чертовски эффективно справляется со своей работой».

«Вам нужны люди, которые могут добиться успеха, и вы знаете, что они на 100 процентов лояльны вам. Именно эту роль Ермак играет для президента Зеленского», — добавил Макфол.

Один из помощников сравнил Ермака с главным операционным директором страны и сказал, что его эффективность заслужила доверие Зеленского: «Президент может быть уверен — если есть определенная задача, он (Ермак. — РБК) просто доведет ее до конца». Другой сказал, что Ермак научил свою команду принимать любое решение менее чем за минуту.

Иностранный дипломат заявил, что Зеленский и Ермак «правят страной», назвав Зеленского «хорошим полицейским», а Ермака — «плохим полицейским». «Он не просто притворяется плохим. У него есть реальная власть, и он осуществляет микроменеджмент многими, многими вещами», — рассказал собеседник WP.

Другой дипломат назвал Ермака «одновременно и привратником, и силой за воротами».

Некоторые украинские и западные официальные лица заявляют, что подозрительность в отношении ближайшего помощника президента подрывает авторитет Зеленского и вызывает сомнения в том, кто несет ответственность за принимаемые решения. Сам Ермак признает, что многим не нравится его «повсеместность», заявляя, что работает «от имени президента». Он отрицает, что главным в стране является еще кто-то помимо Зеленского: «Он слушает всех. Но высказывает свое мнение».

Андрей Ермак возглавляет офис президента Украины с 2020 года (Зеленский был избран на пост в 2019-м). До этого он был помощником президента также при Зеленском. Ермак — юрист и кинопродюсер, WP пишет, что его, как и других партнеров по студии «Квартал-95», привел в руководство страной Зеленский. По словам Ермака, они знакомы с президентом более 15 лет.

В 2021 году украинский журнал «Фокус» поставил Ермака на второе место среди самых влиятельных украинцев.