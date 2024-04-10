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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Центр Разумкова: почти вдвое больше украинцев доверяют ВСУ, чем Зеленскому
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

Жители Украины доверяют Вооруженным силам страны (ВСУ) больше, чем президенту Владимиру Зеленскому и другим государственным органам, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской социологической службой «Центр Разумкова».

Исследование провели в течение недели с 21 по 27 марта методом «лицом к лицу». Центр опросил 2020 жителей Украины в возрасте от 18 лет.

«Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины. Им доверяют 96% опрошенных», — уточнили в службе. На втором месте по уровню доверия украинцев — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский получил в опросе лишь 59%. Наименьший результат получили политические партии — им доверяют около 13% респондентов.

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Политика
Владимир Зеленский

В декабре 2023 года опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше доверяли на тот момент действующему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чем Зеленскому. О полном доверии экс-главкому заявили 63% гражданина Украины, президенту — 39%.

Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 года и на этом посту застал начало российской военной операции. В отставку он ушел 8 февраля 2024 года, после долгого обсуждения его возможного увольнения. Позже, в марте, украинский МИД сообщил, что Залужный станет послом Украины в Великобритании. Вместо него главой ВСУ стал Александр Сырский, до этого командующий сухопутными войсками Украины.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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