Corriere della Sera сообщила о падении популярности Зеленского на Украине

Главная причина изменения отношения к лидеру среди украинцев — неудача контрнаступления 2023 года, указывает издание. Газета ссылается на данные КМИС, по последним данным которого, рейтинг доверия Зеленскому составляет 77%

Владимир Зеленский (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

Популярность Владимира Зеленского среди украинцев упала с 98% в начале российской спецоперации в 2022 году до 60% в настоящее время, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Издание не раскрывает значение термина «популярность» и источник получения этих данных.

Издание упоминает в публикации данные Киевского международного института социологии (КМИС). В последнем опубликованном 19 декабря исследовании говорится, что рейтинг доверия Зеленскому в декабре 2023 года составил 77%, в то время как в мае 2022 года о доверии президенту заявили 90% участвовавших в опросе украинцев.

КМИС также замерил оценку украинцами правильности выбранного властями пути. По сравнению с маем 2022 года этот показатель снизился с 68 до 54%. Такую же цифру привела со ссылкой на данные института Corriere della Sera.

Corriere della Sera указывает, что падение популярности президента Украины может быть связано с неудачей контрнаступления 2023 года, которое, благодаря поставкам западных вооружений, было широко разрекламировано и на которое жители страны возлагали большие надежды.

Еще одна проблема президента Украины — конфликт с главнокомандующим армией Валерием Залужным, пишет издание. Статья была посвящена пяти главным проблемам, которые стоят перед Зеленским. Среди них — нехватка боеприпасов и задержка Западом военной и финансовой помощи Украине.

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В ноябре 2023 года КМИС также фиксировал падение рейтинга одобрения Зеленского до 76%. Всплеск одобрения президента является нормальным для военной обстановки, как и его последующее падение, когда первоначальная волна патриотизма спадает, объяснил тогда глава организации Владимир Паниотто. «Эффект сплочения вокруг флага заканчивается», — добавил он.



По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, доверие к правительству и парламенту упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58 до 21% соответственно. «Мы надеялись оказаться в лучшем положении этой осенью, чем сейчас», — пояснил он тогда. По словам Грушецкого, значимыми факторами снижения доверия являются также коррупционные скандалы и убежденность в том, что западные поставки оружия для Украины должны были быть более надежными.