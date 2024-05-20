Песков заявил об отслеживании Путиным ситуации с вертолетом Раиси
Президент России Владимир Путин следит за произошедшим с вертолетом иранского президента Эбрахима Раиси, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом», — сказал Песков.
К поиску вертолета Раиси подключатся российские спасатели и техника, заявил пресс-секретарь президента. Путин направил в МЧС и Минобороны необходимые указания, к спасательной операции подключатся 60 групп специалистов из России.
Команды готовы выполнять сложные задания на больших высотах, подчеркнул Песков. По его словам, поисковая операция в районе ЧП возобновится, когда позволят погодные условия.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что Россия направит в Иран два самолета, вертолеты и 50 горноспасателей. В МЧС России заявили, что в составе направляемой в Иран группировки 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха.
Авиакатастрофа произошла 19 мая в районе села Узи. Раиси возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президента Ирана сопровождали глава МИДа и другие чиновники. Причины аварии пока неизвестны. В район ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад, их работе мешают плохие погодные условия.
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