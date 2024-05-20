Россия направит два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках Раиси
По поручению президента России Владимира Путина в Тебриз через час будут направлены два самолета, вертолеты (их количество не уточняется) и 50 горноспасателей для помощи в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление советника российского президента Игоря Левитина.
В МЧС России позже уточнили, что в составе группировки, направляемой в Иран, 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. «В настоящий момент в аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники и подготовка к вылету в Тебриз», — добавили в министерстве.
Вертолет, на борту которого был Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.
Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Несколько часов назад министр внутренних дел исламской республики Ахмад Вахиди заявил, что местоположение вертолета установлено. Генерал КСИР Асгар Аббас Гализад уточнил, что к месту уже направляются военные.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что Россия готова оказать всю необходимую помощь в поиске пропавшего вертолета, на борту которого находился президент Ирана. «Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси. Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала она.
МИД Ирана, в свою очередь, уже выразил благодарность странам, выразившим готовность помочь в поисках Раиси.
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