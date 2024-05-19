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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о «Крокусе»

Басманный суд получил жалобу на продление ареста фигурантам дела о «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фигуранты дела о теракте в &laquo;Крокус сити холле&raquo; Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Якубджон Юсуфзод и Муххамад Шарипзода (слева направо)
Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Якубджон Юсуфзод и Муххамад Шарипзода (слева направо) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на продление срока ареста фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», следует из карточки дела.

Апелляционная жалоба поступила на продление ареста на три месяца Якубджону Юсуфзоде, Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде и Назримаду Лутфуллои, все четверо внесены в реестр террористов России.

16 мая Басманный суд продлил четырем обвиняемым по делу о теракте арест до 22 августа 2024 года. В тот же день суд продлил арест непосредственно исполнителям теракта — Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову, они также останутся под стражей до 22 августа.

Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан». По делу арестовали 12 человек.

Теги
Басманный суд «Крокус Сити Холл» теракт Москва
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