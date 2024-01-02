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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сальдо рассказал о возникших после обмеления ГЭС природных явлениях

Сальдо сообщил об изменениях в Азовском море после разрушения Каховской ГЭС
Сюжет
Разрушение Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На Азовском море со стороны Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС стали происходить «необычные природные явления», меняется уровень воды, ее соленость, увеличилось число медуз, заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«В этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее», — рассказал Сальдо.

При этом экспертных подтверждений изменения микроклимата на побережье моря после обмеления Каховского водохранилища пока не было, подчеркнул он.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Плотина Каховской ГЭС разрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища, вода залила населенные пункты как на правом берегу, который контролирует Киев, так и на левом, подконтрольном Москве. Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. Сальдо обещал, что ГЭС восстановят, «как только позволит военная обстановка».

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута говорил, что после произошедшего Каховского водохранилища больше не существует, оно сильно обмелело, на его месте остались «лужицы».

Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Каховская ГЭС
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