Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области украинском дроне

В Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, пытавшийся совершить атаку по территории Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Попытка атаки была пресечена около 7:40 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны доложило о ночных атаках по территории России. В частности, над Белгородской областью были уничтожены три дрона.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один украинский дрон-камикадзе атаковал село Малое Городище. Никто не пострадал, но после падения беспилотника загорелась кровля храма Сергия Радонежского.

Еще один дрон сбили в Чернянском районе. Осколки беспилотника упали в селе Волоконовка, из-за чего в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль, также произошло возгорание, добавил Гладков.

Третий дрон атаковал село Петровка Белгородского района. В результате сброса взрывного устройства пострадали два человека .