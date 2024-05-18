Два человека пострадали при атаке дрона на село в окрестностях Белгорода
Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадали два человека — мужчина и женщина. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения, уточнил глава региона. Пострадавших доставили в больницу, добавил он.
В последнее время атаки на Белгородскую область, в том числе на административный центр и окрестности, участились.
Вечером 18 мая в Белгороде и Белгородском районе трижды за полтора часа объявили ракетную опасность. Во время действия сигналов силы ПВО уничтожили тактическую ракету «Точка-У» в регионе, отчиталось Минобороны. В Белгороде дважды раздались взрывы, сообщили корреспонденты ТАСС.
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