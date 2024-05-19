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Военная операция на Украине ,  
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«Укрэнерго» предупредило об аварийных отключениях света в двух областях

«Укрэнерго» анонсировало отключения света в Харьковской и Полтавской областях
Сюжет
Военная операция на Украине

Аварийные отключения электроснабжения 19 мая затронут Харьковскую и Полтавскую области Украины, сообщает компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Причина — проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах из-за ударов 18 мая», — пояснили в компании.

Накануне, 18 мая, Минэнерго Украины сообщило об атаке на объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях. В «Укрэнерго» тогда уточнили, что подачу электричества не прекращали.

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Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В предыдущий раз ведомство отчиталось о «групповом ударе», в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по украинским объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса 10 мая.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко счел нанесенный энергосистеме страны ущерб огромным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. По его оценке, на восстановление объектов потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Укрэнерго» предупредило об аварийных отключениях света в двух областях
«Укрэнерго» предупредило об аварийных отключениях света в двух областях

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Теги
Украина «Укрэнерго» энергетика Военная операция на Украине Харьковская область Полтавская область

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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Читать
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