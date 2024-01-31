Театр сатиры в Москве после пожара отменил несколько спектаклей

Театр сатиры после пожара отменил все спектакли в начале февраля

Театр Сатиры в Москве (Фото: АГН «Москва»)

Театр сатиры в Москве после пожара отменил все спектакли на одной из сцен на первые четыре дня февраля, сообщила пресс-служба театра.

На сцене «Чердак Сатиры» отменили постановки «Тремя этажами выше» на 1 февраля, «Этот ребенок» на 2 февраля, «Танго на миллион» на 3 февраля и «Родненькие мои» на 4 февраля. Кроме того, 4 февраля на Основной сцене театра не состоится спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

В театре пообещали вернуть деньги за билеты на отмененные постановки в полном объеме. У посетителей также есть возможность перенести купленные билеты на другие даты.

Накануне театр отменил два спектакля на 31 января — один на «Чердаке сатиры», один на Основной сцене.

Пожар в Театре сатиры произошел утром 28 января. В МЧС сообщали, что горели деревянные конструкции купола основного здания театра по адресу: Триумфальная площадь, 2. Площадь пожара составила 250 кв. м, его смогли потушить спустя более чем три часа. Следственный комитет после произошедшего начал доследственную проверку.

Всего в театре четыре сцены, в здании на Триумфальной площади располагаются две из них — Основная и «Чердак сатиры».