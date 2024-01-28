Пожар произошел в Театре сатиры в центре Москвы, с крыши здания поднимается дым. Огонь распространяется по деревянным конструкциям, сообщает МЧС. Из здания эвакуировали 50 человек, пострадавших, предварительно, нет

Фото: Екатерина Христова / ТАСС

В центре Москвы загорелся Театр сатиры на Триумфальной площади, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«На Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым. На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона», — сказал собеседник агентства.

По данным Mash, горит купол здания.

В пресс-службе Театра сатиры РБК сообщили, что пострадавших нет, людей эвакуировали. «Был не пожар, а задымление. Были вызваны пожарные расчеты. Люди, согласно технике пожарной безопасности, были эвакуированы. Ситуация под контролем», — заявили в пресс-службе.

Спектакль «Дороги, которые нас не выбирают», который должен был состояться в 12:00, отменен, зрителям в ближайшее время вернут деньги за билеты, рассказали в театре. «По поводу дальнейших возможных отмен спектаклей — необходимо дождаться резолюции МЧС, службы пожарной безопасности», — добавили там.

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В столичном управлении МЧС уточнили РБК, что сообщение о пожаре поступило в 10:58. «По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит выход дыма из-под кровли административного здания. Информация уточняется. Предварительно пострадавших нет. В реагировании задействованы 14 единиц техники (62 человека личного состава)», — говорится в сообщении ведомства.

По информации SHOT, на крыше театра может быть до 10 человек — это рабочие, которые проводили реконструкцию купола. Пожар начался во время работ по замене покрытия. Сотрудников эвакуируют.

Как сообщил телеграм-канал «112» и рассказали ТАСС в оперативных службах, горят деревянные конструкции купола кровли, огонь быстро распространяется. МЧС сообщает, что огонь распространился на площади 250 кв. м. «Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника», — пояснили в ведомстве. Из здания эвакуировали 50 человек.

К 11:47 на месте происшествия работают 76 пожарных и 21 единица техники, уточняет МЧС. Огонь распространяется по деревянным конструкциям.

В связи с возгоранием перекрыли съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу, сообщает столичный дептранс. Московская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади. В оперативных службах заявили ТАСС, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах.

По адресу Триумфальная площадь, дом 2 находятся основная сцена театра и сцена «Чердак Сатиры».

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