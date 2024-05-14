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Общество ,  
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Актер Домогаров ушел из театра Моссовета после 30 лет работы

Александр Домогаров во время спектакля&nbsp;в Государственном академическом театре имени Моссовета
Александр Домогаров во время спектакля в Государственном академическом театре имени Моссовета (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народный артист России Александр Домогаров уволился из Театра имени Моссовета, где он проработал 30 лет. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным газеты, актер подал заявление об увольнении 14 мая, 28 мая станет его последним днем работы в театре Моссовета. По словам директора Домогарова, трудовую книжку заберет его адвокат, сам артист в театре не появится.

Как пишет «МК», поводом для ухода ведущего артиста из труппы стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

РБК обратился за комментарием к агенту Домогарова и направил запрос в пресс-службу театра им. Моссовета.

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В феврале 2022 года Домогаров написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что «больше не является артистом труппы». Он заявил, что его вынудили это сделать [Евгений] Марчелли и [Алексей] Черепнев.

«Руководство театра в лице исполняющего обязанности директора — господина Черепнева и исполняющего обязанности художественного руководителя — Марчелли, с огромным облегчением для себя избавились от артиста театра — Домогарова. Эта «кость» — последнее, что им мешало», — написал он. В интервью «МК» Домогаров заявил, что его «ничего не удержит в театре, который Марчелли разрушает».

Домогаров все еще числится артистом труппы на сайте театра Моссовета. Там говорится, что в текущем театральном сезоне он играет в пьесе «Ричард III».

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Теги
актер Александр Домогаров театр им.Моссовета

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