В Театре сатиры пообещали вернуть деньги за отмененные из-за пожара спектакли

Театр сатиры в Москве из-за пожара пообещал вернуть деньги за спектакли

Фото: МЧС России

Театр сатиры в Москве, в котором произошел пожар, вернет посетителям деньги за билеты на отмененные спектакли, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что спектакль «Дороги, которые нас выбирают», который должен был состояться 28 января в 12:00 мск, отменен. «По поводу дальнейших возможных отмен спектаклей — необходимо дождаться резолюции МЧС, службы пожарной безопасности», — отметили в театре.

Материал дополняется