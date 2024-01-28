Театр сатиры в Москве из-за пожара пообещал вернуть деньги за спектакли
Театр сатиры в Москве, в котором произошел пожар, вернет посетителям деньги за билеты на отмененные спектакли, сообщили РБК в пресс-службе театра.
«Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что спектакль «Дороги, которые нас выбирают», который должен был состояться 28 января в 12:00 мск, отменен. «По поводу дальнейших возможных отмен спектаклей — необходимо дождаться резолюции МЧС, службы пожарной безопасности», — отметили в театре.
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