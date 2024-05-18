ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, повреждены здания мастерских, оборудование, техника и грузовой автомобиль сельскохозяйственного предприятия, а также линия электропередачи. Частично электроснабжение отключили в населенных пунктах Красное, Мухин, Панков и Первомайский в Шебекинском городском округе.
«Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал он в телеграм-канале. Гладков добавил, что ликвидация последствий обстрела начнется «после согласования с Минобороны».
объявляли ракетную опасность. Минобороны России отчитывалось об уничтожении четырех бомб Hammer, двух ракеты HARM, а также беспилотника самолетного типа над регионом. Гладков сообщал о повреждении линии электропередачи в селе Тишанка в результате обстрела.
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