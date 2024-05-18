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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Красное в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждены здания мастерских, оборудование, техника и грузовой автомобиль сельскохозяйственного предприятия, а также линия электропередачи. Частично электроснабжение отключили в населенных пунктах Красное, Мухин, Панков и Первомайский в Шебекинском городском округе.

«Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал он в телеграм-канале. Гладков добавил, что ликвидация последствий обстрела начнется «после согласования с Минобороны».

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Фото:Ольга Соколова / Global Look Press
После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам, атакам беспилотников и вылазкам диверсионных групп. 18 мая в регионе шесть раз объявляли ракетную опасность. Минобороны России отчитывалось об уничтожении четырех бомб Hammer, двух ракеты HARM, а также беспилотника самолетного типа над регионом. Гладков сообщал о повреждении линии электропередачи в селе Тишанка в результате обстрела.
ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области
ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

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Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков

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