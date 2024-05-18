Губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Красное в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждены здания мастерских, оборудование, техника и грузовой автомобиль сельскохозяйственного предприятия, а также линия электропередачи. Частично электроснабжение отключили в населенных пунктах Красное, Мухин, Панков и Первомайский в Шебекинском городском округе.

«Оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал он в телеграм-канале. Гладков добавил, что ликвидация последствий обстрела начнется «после согласования с Минобороны».