Силы ПВО сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM

Ракета HARM (Фото: U.S. Air Force / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Средства ПВО сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и противорадиолокационные ракеты HARM производства США были уничтожены в период с 12:20 до 12:30 мск. Подробностей Минобороны не привело.

В 12:18 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и районе объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги отменили в 12:44.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.