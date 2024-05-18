Над Белгородской областью сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM
Средства ПВО сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и противорадиолокационные ракеты HARM производства США были уничтожены в период с 12:20 до 12:30 мск. Подробностей Минобороны не привело.
В 12:18 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и районе объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги отменили в 12:44.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
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