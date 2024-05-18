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Военная операция на Украине ,  
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Российские ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

«Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

Ракетная тревога была объявлена в регионе с 12:18 до 12:44 (мск). Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что под обстрел ВСУ попали село Тишанка (Волоконовский район) и поселок Красное (Шебекинский городской округ). Никто из мирных жителей не пострадал. В Тишанке повреждения получила ЛЭП, а в Красном — ЛЭП и одно из местных сельскохозяйственный предприятий.

Над Белгородской областью сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM
Политика
Ракета HARM

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО. Так, только за 17 мая тревогу в Белгороде объявляли шесть раз. Минобороны России сообщало о сбитой ракете «Точка-У» над регионом.

Ранее этим днем Минобороны отчиталось об уничтожении четырех бомб Hammer и двух ракет HARM в небе над Белгородской областью.

Российские ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью
Российские ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью

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Теги
обстрел беспилотники Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны ПВО Военная операция на Украине

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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