Российские ПВО уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью
Российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
«Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.
Ракетная тревога была объявлена в регионе с 12:18 до 12:44 (мск). Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что под обстрел ВСУ попали село Тишанка (Волоконовский район) и поселок Красное (Шебекинский городской округ). Никто из мирных жителей не пострадал. В Тишанке повреждения получила ЛЭП, а в Красном — ЛЭП и одно из местных сельскохозяйственный предприятий.
С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО. Так, только за 17 мая тревогу в Белгороде объявляли шесть раз. Минобороны России сообщало о сбитой ракете «Точка-У» над регионом.
Ранее этим днем Минобороны отчиталось об уничтожении четырех бомб Hammer и двух ракет HARM в небе над Белгородской областью.
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