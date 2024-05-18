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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / РИА Новости
Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал глава Белгородской области. Жителей, которых сигнал ракетной опасности застал на улице, он призвал спрятаться в укрытии или другом безопасном месте.

Ракетную опасность отменили через 18 минут.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность второй раз за ночь
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Ракетную опасность объявляли несколько раз за ночь и утром 18 мая, в последний раз она продлилась восемь минут.

В последнее время участились атаки на Белгородскую область, в том числе на административный центр и окрестности.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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