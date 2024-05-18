В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал глава Белгородской области. Жителей, которых сигнал ракетной опасности застал на улице, он призвал спрятаться в укрытии или другом безопасном месте.
Ракетную опасность отменили через 18 минут.
Ракетную опасность объявляли несколько раз за ночь и утром 18 мая, в последний раз она продлилась восемь минут.
В последнее время участились атаки на Белгородскую область, в том числе на административный центр и окрестности.
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