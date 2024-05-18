МВД Киргизии сообщило о стабилизации обстановки после стихийного митинга

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В Бишкеке, где ночью произошел стихийный митинг после массовой драки с иностранцами, стабилизировалась ситуация, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МВД Киргизии.

«Ситуация на территории города Бишкек стабильная, в настоящее время ситуация на территории находится под полным контролем милиции», — говорится в сообщении ведомства.

По данным милиции, все участники митинга разошлись, среди граждан Киргизии и иностранцев нет пострадавших. Движение транспорта восстановили на всех улицах столицы.

13 мая в одном из хостелов в районе проспекта Чуй в Бишкеке произошла драка. После этого в дежурную часть милиции поступило сообщение, что иностранные граждане нарушают общественный порядок. Сотрудники МВД задержали иностранцев, они «скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой». Следственная служба возбудила уголовное дело по ч. 2 п. 1 ст. 280 УК Киргизии — хулиганство. Национальность задержанных не назвали. Вечером 17 мая возле хостела, где жили иностранцы, начали собираться местные жители, перекрыв движение транспорта на дорогах. Милиция оцепила улицу.

По данным 24kg, иностранцы избили нескольких местных жителей, а стихийный митинг возник из-за того, что более сотни человек пришли отомстить. Милиция задержала несколько человек из толпы. Позже количество вышедших на улицы людей стало увеличиваться, все они, как уточняет 24kg, пришли разобраться с иностранцами.

В ночь на 18 мая начальник Главного управления внутренних дел Бишкека Азамат Токтоналиев вышел к митингующим и провел переговоры, к тому моменту собралось больше тысячи жителей Бишкека. Токтоналиев отметил, что нарушителей спокойствия будут судить по законам страны, вопрос экстрадиции поднимут после того, как им назначат меру ответственности. Собравшиеся люди согласились открыть дорогу и разойтись. Они потребовали ужесточить контроль над иностранцами и наказание для троих задержанных по всей строгости закона.