Посольства Индии и Пакистана призвали своих жителей не выходить на улицы Бишкека

Индия и Пакистан призвали граждан не выходить на улицы Бишкека

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Посольства Пакистана и Индии в Киргизии призвали своих граждан не выходить на улицы Бишкека без нужды после стихийного митинга местных жителей, которые вышли отомстить иностранцам, устроившим драку в одном из хостелов. Об этом сообщили дипмиссии в своих соцсетях.

По информации пакистанского посольства, нападениям подверглись несколько общежитий медицинских вузов, в которых проживают студенты из Индии, Пакистана и Бангладеш.

«Поступили сообщения о легких ранениях ряда студентов из Пакистана. <...> Миссия провела консультацию для пакистанских студентов с просьбой оставаться дома до тех пор, пока ситуация не вернется в норму», — уточнили на странице посольства в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Индийские дипломаты также опубликовали предупреждение для граждан в связи с митингом, прошедшим в ночь на 18 мая рядом с одним из хостелов в Бишкеке, где жили иностранцы.

«Мы на связи с нашими студентами. В настоящее время ситуация спокойная, но учащимся рекомендуется пока оставаться дома и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем», — уточнили в посольстве Индии в X (Twitter).

В одном из хостелов в районе проспекта Чуй в Бишкеке произошла драка между местными жителями и иностранцами. Милиция задержала троих мужчин, Следственная служба возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Национальность задержанных не назвали.

В ночь на 18 мая к хостелу, где проживали иностранцы, начали приходить местные жители, чтобы отомстить за избитых соотечественников. Милиция задержала несколько человек из толпы, но количество людей, вышедших на улицы на стихийный митинг, только росло.

Тогда начальник главного управления внутренних дел Бишкека Азамат Токтоналиев вышел к митингующим и заявил, что нарушителей спокойствия будут судить по киргизским законам, а решение об экстрадиции и депортации примут после избрания задержанным меры пресечения.

Собравшиеся согласились разойтись, но потребовали ужесточить контроль над иностранцами. Как сообщила пресс-служба МВД Киргизии, утром 18 мая ситуация стабилизировалась.