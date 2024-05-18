Толпа в Бишкеке согласилась разойтись после переговоров с начальником полиции

В Бишкеке толпа согласилась разойтись после переговоров с полицией

Начальник главного управления внутренних дел Бишкека Азамат Токтоналиев провел переговоры с толпой, которая собралась в столице Киргизии из-за массовой драки с иностранцами, сообщает 24.kg.

«Задержанные граждане будут судиться по нашим законом. Депортация и экстрадация определяются после этого. Сперва мы должны рассмотреть меру ответственности», — говорит начальник столичной полиции на видео, которое опубликовало агентство.

По информации 24.kg, собравшиеся люди согласились открыть дорогу и разойтись.

«Sputnik Кыргызстан» сообщил, что киргизское МВД оценило ситуацию в столице как стабильную. Позднее издание написало, что толпа расходится, дорога доступна для проезда автомобилей.

Толпа собралась из-за драки с участием иностранцев, которая произошла в одном из хостелов столицы 13 мая. По данным МВД Киргизии, иностранные граждане «якобы скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой, тем самым нарушили общественный порядок». Национальность задержанных не называлась.

После этого полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны были три иностранца — один 2000-го и двое 2003 годов рождения. Кроме того, в отделения полиции доставили граждан, которые находились на месте происшествия. Вечером 17 мая возле хостела, где жили иностранцы, начали собираться местные жители. Полиция оцепила улицу.

По информации «Sputnik Кыргызстан», собравшаяся толпа требовала освободить задержанных во время беспорядков граждан Киргизии. В полиции же в ответ заявили, что задержаны были лишь трое иностранцев.