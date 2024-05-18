 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

В Бишкеке вывели внутренние войска на улицы из-за массовой драки

В Бишкеке около 1 тыс. человек вышли на улицы из-за драки с иностранцами
В Бишкеке около 1 тыс. человек собралось из-за массовой драки с иностранцами в хостеле 13 мая. Милиция задержала трех иностранцев, а также других участников драки, возбуждено дело о хулиганстве. Милиция готовится разогнать толпу

На пересечении проспекта Чуй и улицы 7 апреля в Бишкеке выставили внутренние войска и водометы из-за собравшейся там толпы после массовой драки с иностранцами в хостеле, передает 24.kg. Они находятся на севере улицы, около тысячи человек собралось к югу, уточняет агентство. О порядка тысячи человек, собравшихся в этом районе, пишет и «Sputnik Кыргызстан».

«АКИpress» опубликовало видео, на котором видно, что полиция выставила заграждение на улице, утверждается, что это происходит на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки. (в нее переходит улица 7 апреля).

Речь идет о драке, произошедшей в одном из хостелов в районе проспекта Чуй 13 мая. В дежурную часть в тот день около 21:30 (19:30 мск) поступило сообщение о том, что по улице Семена Буденного (находится недалеко от проспекта Чуй) иностранные граждане нарушают общественный порядок. Как сообщили в МВД Киргизии, следственная группа установила, что иностранцы «якобы скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой, тем самым нарушили общественный порядок». Национальность задержанных не называется.

В Тбилиси за драку с полицией на митинге задержали гражданина Молдавии
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны три иностранца — один 2000-го и двое 2003 годов рождения. Также были установлены и доставлены в отделения полиции находившиеся на месте происшествия. Вечером 17 мая возле хостела, где жили иностранцы, начали собираться местные жители. Милиция оцепила улицу. «Sputnik Кыргызстан» сообщает, что милиция готовится к разгону граждан, по предварительным данным, на месте находятся заместители главы МВД Нурбек Абдиев и Октябрь Урманбетов, а также глава ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Бишкек Киргизия массовая драка толпа

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах
Политика
Участников массовой драки в Туапсе выдворят из России
Общество
Девелопер начал проверку после массовой драки рабочих на востоке Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
СК показал видео с места убийства девочки в Ростовской области Общество, 01:39
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 01:28
Белый дом заявил, что США против ударов по России американским оружием Политика, 01:23
Советника самарского губернатора задержали по подозрению в мошенничестве Политика, 01:14
В Ростовской области после убийства ребенка задержали водителя эвакуатора Общество, 00:42
В Бишкеке вывели внутренние войска на улицы из-за массовой драки Общество, 00:34
В Новой Москве задержали подростка по подозрению в убийстве домработницы Общество, 00:13
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator Спорт, 00:11
Минэк запланировал эксперимент по обезличиванию персональных данных Технологии и медиа, 00:01
Станет ли «Динамо» впервые чемпионом России. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой Общество, 17 мая, 23:47
Danone продала активы в России компании из Татарстана Бизнес, 17 мая, 23:39
Как Азербайджан оказался причастен к мятежу в Новой Каледонии Политика, 17 мая, 23:34
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде Политика, 17 мая, 23:32