В Бишкеке вывели внутренние войска на улицы из-за массовой драки
На пересечении проспекта Чуй и улицы 7 апреля в Бишкеке выставили внутренние войска и водометы из-за собравшейся там толпы после массовой драки с иностранцами в хостеле, передает 24.kg. Они находятся на севере улицы, около тысячи человек собралось к югу, уточняет агентство. О порядка тысячи человек, собравшихся в этом районе, пишет и «Sputnik Кыргызстан».
«АКИpress» опубликовало видео, на котором видно, что полиция выставила заграждение на улице, утверждается, что это происходит на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки. (в нее переходит улица 7 апреля).
Речь идет о драке, произошедшей в одном из хостелов в районе проспекта Чуй 13 мая. В дежурную часть в тот день около 21:30 (19:30 мск) поступило сообщение о том, что по улице Семена Буденного (находится недалеко от проспекта Чуй) иностранные граждане нарушают общественный порядок. Как сообщили в МВД Киргизии, следственная группа установила, что иностранцы «якобы скрывались от неизвестных лиц, которые угрожали физической расправой, тем самым нарушили общественный порядок». Национальность задержанных не называется.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны три иностранца — один 2000-го и двое 2003 годов рождения. Также были установлены и доставлены в отделения полиции находившиеся на месте происшествия. Вечером 17 мая возле хостела, где жили иностранцы, начали собираться местные жители. Милиция оцепила улицу. «Sputnik Кыргызстан» сообщает, что милиция готовится к разгону граждан, по предварительным данным, на месте находятся заместители главы МВД Нурбек Абдиев и Октябрь Урманбетов, а также глава ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев.
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