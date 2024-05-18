В Севастополе завершили ремонт на подстанции после атаки дронов
Все ремонтные работы на подстанции «Севастополь» были завершены к шести часам утра, энергоснабжение города полностью восстановлено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он поблагодарил Минэнерго, «Россети», МГТЭС и сотрудников коммунальных служб, которые приняли участие в восстановлении снабжения.
Подстанция подверглась атаке БПЛА накануне ночью, когда над Крымом перехватили 51 беспилотник. Упавшие обломки сбитых дронов привели к частичному отключению света в Севастополе. Из-за перебоев с подачей света занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах города отменили.
К вечеру 17 мая электроэнергию подали во все жилые массивы Севастополя, отчитался Развожаев.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки