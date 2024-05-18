В Севастополе завершили ремонт на подстанции после атаки дронов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Все ремонтные работы на подстанции «Севастополь» были завершены к шести часам утра, энергоснабжение города полностью восстановлено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он поблагодарил Минэнерго, «Россети», МГТЭС и сотрудников коммунальных служб, которые приняли участие в восстановлении снабжения.

Подстанция подверглась атаке БПЛА накануне ночью, когда над Крымом перехватили 51 беспилотник. Упавшие обломки сбитых дронов привели к частичному отключению света в Севастополе. Из-за перебоев с подачей света занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах города отменили.

К вечеру 17 мая электроэнергию подали во все жилые массивы Севастополя, отчитался Развожаев.