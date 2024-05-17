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Покушение на Фицо ,  
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Суд назвал дату первого слушания по делу стрелявшего в премьера Словакии

Суд: первое слушание по делу стрелявшего в премьера Словакии Фицо пройдет 18 мая
Сюжет
Покушение на Фицо
Юрай Цинтула (в центре) на месте преступления
Юрай Цинтула (в центре) на месте преступления (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Первое слушание по делу Юрая Цинтулы, подозреваемого в покушении на убийство премьера Словакии Роберта Фицо, пройдет 18 мая, передает AFP со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. После выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо выстрелили несколько раз. Он получил ранения в грудь, живот и руку, писало издание Plus со ссылкой на источник. Политика экстренно госпитализировали, он перенес две операции.

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Политика
Фото:Leonhard Foeger / Reuters

Нападавшим оказался 71-летний писатель, уроженец города Левице Юрай Цинтула. Его задержали на месте происшествия. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Цинтула объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства. У него дома и в коттедже провели обыски.

Премьера Словакии после первой операции ввели в кому. 17 мая, после второго вмешательства, директор больницы, где лежит Фицо, Мириам Лапуникова сообщила, что тот находится в сознании. Состояние премьера она оценила как стабильное.

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация с Фицо серьезная и медикам потребуется несколько дней, чтобы дать прогноз о возможном выздоровлении. «Медицинские специалисты делают все возможное, чтобы приблизить состояние пациента к положительной динамике», — добавил он.

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Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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