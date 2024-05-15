Премьер Словакии Фицо при покушении получил ранения в живот, грудь и руку

Момент покушения на Роберта Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Премьер Словакии Роберт Фицо в результате покушения получил ранения в грудь, живот и руку, передает издание Plus со ссылкой на источник. Всего, по его информации, прозвучало до пяти выстрелов.

Инцидент произошел в городе Гандлова — там проходило выездное заседание правительства страны. Перед тем, как выстрелить, злоумышленник крикнул «Робо, иди сюда».

Состояние Фицо оценивают как крайне тяжелое. Премьера отправили на вертолете в больницу города Банска-Бистрица, расположенного вблизи Гандловы.

Стрелка задержали.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что решительно осуждает покушение на Фицо. Она пожелала ему скорейшего выздоровления.

Вице-спикер парламента Любош Блаха после появления информации о покушении прервал заседание и обвинил оппозицию в случившемся словами «Это ваша работа».

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