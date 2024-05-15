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Покушение на премьера Словакии ,  
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Неизвестный несколько раз выстрелил в премьера Словакии Фицо

Сюжет
Покушение на премьера Словакии
Глава правительства Словакии был ранен и эвакуирован в больницу на вертолете. Стрелок задержан
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Неизвестный выстрелил в него несколько раз после того как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание правительства страны в городе Гандлова.

После выстрелов Фицо упал на землю, сообщает Pravda.sk. По данным издания Aktuality, его отправили на вертолете в больницу имени Франлина Рузвельта в городе Банска-Бистрица.

Издание Pluska сообщает, что всего было произведено пять выстрелов. Пули попали Фицо в живот, грудь и руку. По словам источника портала, жизнь премьера вне опасности. В ближайшее время его будут оперировать.

Сам стрелок, который перед выстрелами крикнул «Иди сюда, Робо», задержан полицией. По предварительной информации покушавшийся - пенсионер из города Левице. Он стрелял из короткоствольного оружия, на которое у него есть разрешение. Его мотивы пока неизвестны.

Расследованием преступления занялось Национальное криминальное агентство. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка назвал случившееся покушением на словацкую государственность. По его словам, нападение стало результатом попыток посеять вражду в словацком обществе в последние месяцы.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что решительно осуждает покушение на Фицо. Она пожелала ему скорейшего выздоровления.

Роберту Фицо 59 лет. Он впервые возглавил правительство Словакии в 2016 году, однако спустя два года ушел в отставку на фоне протестов из-за убийства известного в стране журналиста Яна Куцяка и его невесты.

В 2023 году партия Фицо SMER выиграла выборы, что позволило политику сформировать коалиционное правительство. На выборы он шел с заявлениями о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта на Украине. После победы Фицо заявил, что Словакия прекратит отправку военной техники Киеву.

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Роберт Фицо Словакия покушение премьер-министр стрельба

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Для сдачи в аренду

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