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Покушение на Фицо ,  
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Премьеру Словакии провели еще одну операцию

Глава Минобороны Словакии сообщил, что Фицо перенес еще одну операцию
Сюжет
Покушение на Фицо
Пережившего покушение премьера Словакии снова прооперировали. По словам главы Минобороны, медики делают все, чтобы приблизить его состояние к положительной динамике
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию, которая длилась около двух часов, сообщил глава Минобороны страны Роберт Калиняк. Его слова приводит портал Aktuality.

Директор больницы, в которой находится политик, Мириам Лапуникова уточнила, что в ходе операции были удалены мягкие ткани у раны, затронутые некрозом. По ее словам, состояние Фицо стабильное, он находится в сознании.

Калиняк, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация с Фицо серьезная и медикам потребуется несколько дней, чтобы дать прогноз о возможном выздоровлении. «Медицинские специалисты делают все возможное, чтобы приблизить состояние пациента к положительной динамике», — добавил он.

Президент Словакии Петер Пеллегрини посетил Фицо в больнице в четверг и сообщил, что премьер «смог немного поговорить», пишет Reuters. Он также рассказал, что политик помнит обстоятельства покушения.

Глава Словакии сообщил, что раненого Фицо больше не будут оперировать
Политика
Здание больницы, куда был доставлен Роберт Фицо
15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо выстрелили несколько раз. Он получил ранения в грудь, живот и руку, после чего политика экстренно госпитализировали и провели пятичасовую операцию.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Его задержали на месте происшествия и предъявили обвинения. Мужчине грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с проводимой правительством политикой.

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Юлия Овчинникова
Словакия Роберт Фицо покушение Операция
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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