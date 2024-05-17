Премьеру Словакии провели еще одну операцию

Пережившего покушение премьера Словакии снова прооперировали. По словам главы Минобороны, медики делают все, чтобы приблизить его состояние к положительной динамике

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну операцию, которая длилась около двух часов, сообщил глава Минобороны страны Роберт Калиняк. Его слова приводит портал Aktuality.

Директор больницы, в которой находится политик, Мириам Лапуникова уточнила, что в ходе операции были удалены мягкие ткани у раны, затронутые некрозом. По ее словам, состояние Фицо стабильное, он находится в сознании.

Калиняк, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация с Фицо серьезная и медикам потребуется несколько дней, чтобы дать прогноз о возможном выздоровлении. «Медицинские специалисты делают все возможное, чтобы приблизить состояние пациента к положительной динамике», — добавил он.

Президент Словакии Петер Пеллегрини посетил Фицо в больнице в четверг и сообщил, что премьер «смог немного поговорить», пишет Reuters. Он также рассказал, что политик помнит обстоятельства покушения.

15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо выстрелили несколько раз. Он получил ранения в грудь, живот и руку, после чего политика экстренно госпитализировали и провели пятичасовую операцию.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Его задержали на месте происшествия и предъявили обвинения. Мужчине грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Мотивом своего поступка Цинтула назвал несогласие с проводимой правительством политикой.