В квартире стрелявшего в премьера Словакии провели обыски

Задержание Юрая Цинтулы (в центре) на месте покушения (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Сотрудники Национального криминального агентства Словакии (НАКА) провели обыски в квартире и коттедже 71-летнего Юрая Цинтулы, которого подозревают в покушении на убийство премьера Словакии Роберта Фицо, передает телеканал Markiza.

Ранним утром 17 мая сотрудники ведомства пришли к многоквартирному дому в Левице, где провели обыски, пишет телеканал. По его данным, Цинтула проживает в нем вместе с женой.

Подозреваемый присутствовал при обысках, они проводились в течение нескольких часов, уточняет Markiza.

Телеканал показал кадры, на которых видно, как сотрудники спецслужб заходят в многоквартирный дом. В другой части видео они покидают его с пакетами вещей, которые грузят в машины.

Утром того же дня силовики обыскали коттедж в селе Яблоница, где Юрай Цинтула проводил время вместе с супругой, пишет Markiza. Стрелок, по его данным, также присутствовал при осмотре дома. Силовики пробыли в коттедже недолго, уточнил канал, отметив, что информации об изъятых оттуда вещах нет.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. В Фицо выстрелили несколько раз. Нападавшего, 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, задержали на месте. Он объяснил свой поступок несогласием с курсом правительства.

По данным Standard, в Фицо попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость. Премьеру провели операцию, после которой его ввели в состояние комы. Накануне вице-премьер Словакии Томаш Тараба сказал, что жизни политика ничто не угрожает. Утром того же дня госсекретарь Министерства окружающей среды страны Филип Куффа назвал его состояние стабильным. По данным Markiza, оно остается тяжелым.