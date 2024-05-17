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Военная операция на Украине ,  
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Французский генерал назвал сюрпризом продвижение России под Харьковом

Генерал Клермон: продвижении российских войск под Харьковом — сюрприз для всех
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Продвижение Вооруженных сил России в Харьковской области стало сюрпризом для всех, заявил в интервью Valeurs Actuelles французский генерал авиации Брюно Клермон.

«Это сюрприз не только для украинской армии, но и для всех», — сказал он. По словам военного, предупреждения о наступлении не было даже от американских спецслужб.

Минобороны сообщило о взятии 12 населенных пунктов в Харьковской области
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

С начала мая Минобороны России сообщает о продвижении в Харьковской области. В частности, к 17 мая военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая предупредил, что Украина рискует потерять Харьков.

На следующий день его российский коллега Владимир Путин опроверг планы взять город. Наступление на харьковском направлении он объяснил намерением создать санитарную зону в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода.

Французский генерал назвал сюрпризом продвижение России под Харьковом
Французский генерал назвал сюрпризом продвижение России под Харьковом

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Теги
Харьковская область Россия наступление Харьков Военная операция на Украине

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Для сдачи в аренду

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На будущее

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Читать
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