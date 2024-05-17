Вильфанд назвал Крым среди регионов, в которые снова вернутся заморозки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ближайшие дни ожидаются заморозки в отдельных районах европейской части России, в том числе на юге, в Сибири, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Холодный процесс продолжается, к сожалению большому, и в целом ряде регионов будут заморозки», — сказал он. Это коснется Тверской и Костромской областей, Приволжского федерального округа — Башкирии, Кировской и Ульяновской областей, где температура понизится до минус 5, а также Пермского края и Нижегородской области. В ночь на 18 мая температура упадет до отрицательных значений в Крыму, Ростовской и Свердловской областях, а также в Алтайском крае.

Синоптик добавил, что теплая погода в настоящее время наблюдается в Санкт-Петербурге, Калининградской и Мурманской областях, а также в Карелии.

В начале мая российские регионы уже столкнулись с заморозками. Так, в Москве и области из-за этого вновь включили отопление, а плановые отключения горячей воды отложили.

В Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях ввели режим ЧС регионального характера в сельском хозяйстве из-за заморозков.