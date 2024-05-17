 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Суд продлил арест последним из 12 фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Суд продлил арест последним четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: moscowcourts / Telegram
Фото: moscowcourts / Telegram

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест еще четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Арест до 22 августа продлили Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым, а также Алишеру Касимову (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Срок их ареста истекал 22 мая.

Накануне суд продлил до 22 августа сроки ареста для восьми фигурантов дела, в том числе для непосредственных исполнителей теракта.

Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест
Политика
Назримад&nbsp;Лутфуллои, Джумахон&nbsp;Курбонов, Якубджони Юсуфзода, Мухаммад&nbsp;Шарипзода

Исломовым вменяют пункт «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт). Им грозит пожизненное лишение свободы. Всех троих арестовали 25 марта, через несколько дней после теракта. Обвиняемые пытались обжаловать свой арест, но безуспешно.

Аминчон и Диловар Исломовы — братья, Исроил Исломов приходится им отцом. Следствие считает, что все трое оказывали содействие при подготовке теракта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, в частности, утверждал, что Исломовы предоставили квартиру для проживания и автомобиль нападавшим, а также перевозили деньги.

Касимов, по версии обвинения, сдавал одному из исполнителей теракта квартиру через сервис «Авито».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт продление ареста
Материалы по теме
Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест
Политика
Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест на три месяца
Политика
Суд продлил арест одному из исполнителей теракта в «Крокусе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело Общество, 15:16
ФССП объяснила техническим сбоем просьбу вернуть отсуженные ₽500 тыс. Общество, 15:10
Ethereum «приятно удивит» в ближайшие месяцы. Что это значит Крипто, 15:10
Путин заявил, что затронул в беседе с Си Цзиньпином олимпийское перемирие Политика, 15:06
Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России Технологии и медиа, 15:05
Россельхозбанк — о виноделии как визитной карточке и необходимых ресурсах РБК Вино, 15:04
Фазель отреагировал на обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014 Спорт, 14:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спрос иностранцев на жилье в Турции стал минимальным с 2020 года Недвижимость, 14:55
Российский поставщик урана уведомил о форс-мажоре после указа Байдена Бизнес, 14:54
В Москве простились с журналистом Максимом Кононенко Общество, 14:53
Вильфанд назвал Крым среди регионов, в которые снова вернутся заморозки Общество, 14:51
Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов Политика, 14:45
Путин объяснил цель назначения Белоусова министром обороны Политика, 14:35
Глава МЧС призвал объяснить детям правила обращения с упавшими дронами Общество, 14:27