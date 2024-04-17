Мосгорсуд утвердил арест одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова

Мосгорсуд утвердил арест одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Алишер Касимов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного районного суда об аресте одного из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова (включен в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Московский городской суд оставил постановление <...> без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Касимов останется под арестом до 22 мая.

Басманный суд Москвы арестовал Касимова 26 марта, его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России — террористический акт.

Мужчина сдавал одному из обвиняемых в нападении на посетителей «Крокуса» квартиру через сервис «Авито».

Касимов родился в Киргизии, сейчас у него российское гражданство, он занимался индивидуальным предпринимательством и открыл свое кафе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям зала и подожгли комплекс. В результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Ответственность за атаку взяла на себя ячейка ИГИЛ (ИГ, признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

По делу о теракте арестовали 11 человек, четверо из них — непосредственные участники нападения. Фигурантов дела внесли в реестр террористов.