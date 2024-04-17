Мосгорсуд утвердил арест одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного районного суда об аресте одного из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова (включен в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.
«Московский городской суд оставил постановление <...> без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Касимов останется под арестом до 22 мая.
Басманный суд Москвы арестовал Касимова 26 марта, его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России — террористический акт.
Мужчина сдавал одному из обвиняемых в нападении на посетителей «Крокуса» квартиру через сервис «Авито».
Касимов родился в Киргизии, сейчас у него российское гражданство, он занимался индивидуальным предпринимательством и открыл свое кафе.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям зала и подожгли комплекс. В результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.
Ответственность за атаку взяла на себя ячейка ИГИЛ (ИГ, признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан».
По делу о теракте арестовали 11 человек, четверо из них — непосредственные участники нападения. Фигурантов дела внесли в реестр террористов.