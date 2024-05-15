Стрелявший в Фицо заявил, что не разделяет политику правительства Словакии

Стрелявший в Фицо рассказал о недоверии к правительству

Задержанный (в центре) на месте покушения (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Подозреваемый в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил перед допросом, что не разделяет политические решения правительства страны, сообщает словацкий телеканал ta3.

«Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидируют, почему RTVS подвергается нападкам?» — сказал он.

Ta3 отмечает, что задержанный решил совершить нападение месяц назад.

В конце апреля словацкое правительство одобрило закон о замене Радио и телевидения Словакии (RTVS) Словацким телевидением и радио (STVR). Агентство Tasr отмечало, что таким образом кабмин собирается поставить под контроль общественное теле- и радиовещание. В связи с рассмотрением законопроекта в Словакии прошел ряд протестов, который организовала либеральная партия «Прогрессивная Словакия» (PS). «Если Фицо возьмет под свой контроль RTVS, это станет фундаментальным шагом к несвободе. Мы не можем позволить им сделать это, это наша общая борьба за свободу», — отмечал лидер партии Михал Шимечка.

Покушение на Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание словацкого правительства. Стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо!» — и сделал несколько выстрелов в политика.

По данным телеканала Markiza, нападавший — 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. Dennik N сообщил, что в премьера стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия.

Aktuality.sk пишет, что Цинтула ранее работал в частном охранном предприятии. Его сын на вопрос издания, как писатель относится к партии Фицо SMER, ответил лишь, что писатель не голосовал за эту фракцию.