Стрелявший в Фицо рассказал о недоверии к правительству
Подозреваемый в нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил перед допросом, что не разделяет политические решения правительства страны, сообщает словацкий телеканал ta3.
«Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидируют, почему RTVS подвергается нападкам?» — сказал он.
Ta3 отмечает, что задержанный решил совершить нападение месяц назад.
В конце апреля словацкое правительство одобрило закон о замене Радио и телевидения Словакии (RTVS) Словацким телевидением и радио (STVR). Агентство Tasr отмечало, что таким образом кабмин собирается поставить под контроль общественное теле- и радиовещание.
В связи с рассмотрением законопроекта в Словакии прошел ряд протестов, который организовала либеральная партия «Прогрессивная Словакия» (PS). «Если Фицо возьмет под свой контроль RTVS, это станет фундаментальным шагом к несвободе. Мы не можем позволить им сделать это, это наша общая борьба за свободу», — отмечал лидер партии Михал Шимечка.
Покушение на Фицо произошло днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание словацкого правительства. Стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо!» — и сделал несколько выстрелов в политика.
По данным телеканала Markiza, нападавший — 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. Dennik N сообщил, что в премьера стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия.
Aktuality.sk пишет, что Цинтула ранее работал в частном охранном предприятии. Его сын на вопрос издания, как писатель относится к партии Фицо SMER, ответил лишь, что писатель не голосовал за эту фракцию.
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