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Покушение на Фицо ,  
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Глава Словакии сообщил, что раненого Фицо больше не будут оперировать

Пеллегрини: раненому премьеру Роберту Фицо не будут делать новых операций
Сюжет
Покушение на Фицо
Здание больницы, куда был доставлен Роберт Фицо
Здание больницы, куда был доставлен Роберт Фицо (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение, больше не будут оперировать, вскоре решится вопрос о его дальнейшем лечении. Об этом агентству Pravda сообщил президент страны Петер Пеллегрини.

«В понедельник состоится заседание медицинского консилиума, на котором будет решаться, будет ли Фицо продолжать лечение в Банска-Бистрице или его переведут ближе к месту жительства», — сказал он. По словам президента, у Фицо впереди «критически важные часы и дни».

Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии произошло днем 15 мая. Злоумышленник выстрелил несколько раз в Фицо, когда тот покинул выездное заседание правительства в городе Гандлов. Политику провели две операции.

Нападавшего задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признался, что совершил преступление по политическим мотивам. Охрана Фицо допустила много промахов и ошибок, рассказали опрошенные РБК эксперты.

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Словакия Роберт Фицо покушение на убийство Операция
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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