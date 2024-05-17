Глава Словакии сообщил, что раненого Фицо больше не будут оперировать

Здание больницы, куда был доставлен Роберт Фицо (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение, больше не будут оперировать, вскоре решится вопрос о его дальнейшем лечении. Об этом агентству Pravda сообщил президент страны Петер Пеллегрини.

«В понедельник состоится заседание медицинского консилиума, на котором будет решаться, будет ли Фицо продолжать лечение в Банска-Бистрице или его переведут ближе к месту жительства», — сказал он. По словам президента, у Фицо впереди «критически важные часы и дни».

Покушение на премьер-министра Словакии произошло днем 15 мая. Злоумышленник выстрелил несколько раз в Фицо, когда тот покинул выездное заседание правительства в городе Гандлов. Политику провели две операции.

Нападавшего задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признался, что совершил преступление по политическим мотивам. Охрана Фицо допустила много промахов и ошибок, рассказали опрошенные РБК эксперты.