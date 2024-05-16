Вице-премьер Словакии заявил об отсутствии угрозы жизни Фицо
Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, находится вне опасности, сказал Би-би-си вице-премьер страны Томаш Тараба.
«К счастью, насколько мне известно, операция прошла успешно. Я думаю, он выживет... в данный момент угрозы его жизни нет», — сказал Тараба.
По словам представителя Минобороны Роберта Калиняка, операция Фицо длилась более трех часов, врачи «боролись за его жизнь». Издание Plus писало, что политика ввели в режим искусственного сна и перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Позднее Dennik N сообщил, что Фицо находится в сознании.
Министр здравоохранения Зузана Долинкова ранее оценвала состояние Фицо как критическое, а министр труда Эрик Томаш говорил, что у премьера повреждено несколько органов
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Как сообщил Тараба, в премьера стрелял пожилой мужчина «с очень близкого расстояния»: «Он получил тяжелые ранение — одна пуля попала в живот, вторая — в сустав». По данным Plus, политика также ранили в грудь.
Нападавшего задержали на месте происшествия, это 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице. Он признался, что совершил преступление по политическим мотивам. Полицейские допросили жену задержанного.
Главы ряда государств, в том числе президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц, осудили нападение на Фицо и пожелани ему выздоровления.
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