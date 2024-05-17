Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения

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Охрана раненого при покушении 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо допустила множество промахов и ошибок — так оценили действия служб безопасности опрошенные РБК эксперты.

Покушение можно назвать провалом служб безопасности, рассказал РБК председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев. «Если нанесен ущерб охраняемому лицу, значит служба безопасности не сработала. Произошло это по одной простой причине, потому что место пребывание охранялось недостаточно и либо этот эпизод, когда охраняемое лицо, то есть премьер пошел здороваться с людьми он не был предусмотрен программой его пребывания и он получил пулю», — пояснил свою мысль Фонарев.

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Если подход политика к людям был запланирован, то охрана «должна была работать тактически» и перекрыть возможные линии атаки на премьера.

«Это достаточно сложная ситуация, я думаю, что премьер просто из-за погоды или хорошего настроения сделал этот подход, как мы называем, и он был у него импровизационный», — продолжил эксперт.

Фонарев считает, что охрана Фицо или не успела среагировать, или не знала, что делать, в результате «человек просто получил 3 пули». «То что охрана не сработала — говорит само за себя», — резюмировал Фонарев.

Словацкий премьер ранее публично предупреждал о возможности покушения, напомнил начальник учебного центра содружества телохранителей России «Железный орёл» Сергей Козлов. «Обычно, когда человек такого уровня делает такие заявления, охрана должна усиливаться, как минимум быть более бдительной», — отметил Козлов.

По его словам, ближний круг охраны, который следит за руками тех, с кем общается политик, встал правильно. Однако два других охранника, которые стояли по бокам, должны были обеспечивать контроль за секторами справа и слева от двух ближних и наблюдать за тем, что происходит в толпе. «Вот этого сделано не было. Охранник, со стороны которого произошло нападение, самый правый, он должен был смотреть вправо, то есть он в принципе должен был увидеть, как человек с пистолетом даже достает его, не то что там вытягивает уже руку и начал стрелять. А он смотрел в ту же сторону, в которую смотрели эти два ближайшие к премьеру», — продолжил анализ Козлов. По его словам, охрана начала реагировать только после второго выстрела.

Следующая ошибка — это действия еще одного охранника, который должен был увести охраняемое лицо в момент нападения. «Он этого не сделал. То ли испугался <...> Но по сути получилось, что на втором выстреле он начал хватать нападавшего руками, видимо неудачно, потому что ограждение, которое их перекрыло от толпы было неправильным, оно было слишком высоковатым и поэтому действовать было неудобно», — пояснил Козлов.

По его мнению, охрана растерялась. Премьер не должен был упасть «ни при каких обстоятельствах», его должны были подхватить и «моментально утащить в машину». «Никто не отреагировал, он упал и на какое-то время банально валялся на земле», — продолжил разбор эксперт. Охранники после выстрелов начали «бестолково метаться», не занимались эвакуацией охраняемого лица и если бы в покушении участвовал второй стрелок, он бы его «добил за 5 секунд», резюмировал Козлов.