 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Покушение на Фицо ,  
0 

Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения

Сюжет
Покушение на Фицо
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Охрана раненого при покушении 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо допустила множество промахов и ошибок — так оценили действия служб безопасности опрошенные РБК эксперты.

Покушение можно назвать провалом служб безопасности, рассказал РБК председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев. «Если нанесен ущерб охраняемому лицу, значит служба безопасности не сработала. Произошло это по одной простой причине, потому что место пребывание охранялось недостаточно и либо этот эпизод, когда охраняемое лицо, то есть премьер пошел здороваться с людьми он не был предусмотрен программой его пребывания и он получил пулю», — пояснил свою мысль Фонарев.

Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения
Video

Если подход политика к людям был запланирован, то охрана «должна была работать тактически» и перекрыть возможные линии атаки на премьера.

«Это достаточно сложная ситуация, я думаю, что премьер просто из-за погоды или хорошего настроения сделал этот подход, как мы называем, и он был у него импровизационный», — продолжил эксперт.

Роберта Фицо начали готовить к новой операции
Политика
Больница, в которую Роберт Фицо был доставлен после покушения

Фонарев считает, что охрана Фицо или не успела среагировать, или не знала, что делать, в результате «человек просто получил 3 пули». «То что охрана не сработала — говорит само за себя», — резюмировал Фонарев.

Словацкий премьер ранее публично предупреждал о возможности покушения, напомнил начальник учебного центра содружества телохранителей России «Железный орёл» Сергей Козлов. «Обычно, когда человек такого уровня делает такие заявления, охрана должна усиливаться, как минимум быть более бдительной», — отметил Козлов.

По его словам, ближний круг охраны, который следит за руками тех, с кем общается политик, встал правильно. Однако два других охранника, которые стояли по бокам, должны были обеспечивать контроль за секторами справа и слева от двух ближних и наблюдать за тем, что происходит в толпе. «Вот этого сделано не было. Охранник, со стороны которого произошло нападение, самый правый, он должен был смотреть вправо, то есть он в принципе должен был увидеть, как человек с пистолетом даже достает его, не то что там вытягивает уже руку и начал стрелять. А он смотрел в ту же сторону, в которую смотрели эти два ближайшие к премьеру», — продолжил анализ Козлов. По его словам, охрана начала реагировать только после второго выстрела.

Фицо в апреле предсказал вероятность покушения на членов правительства
Политика
Фото:Reuters

Следующая ошибка — это действия еще одного охранника, который должен был увести охраняемое лицо в момент нападения. «Он этого не сделал. То ли испугался <...> Но по сути получилось, что на втором выстреле он начал хватать нападавшего руками, видимо неудачно, потому что ограждение, которое их перекрыло от толпы было неправильным, оно было слишком высоковатым и поэтому действовать было неудобно», — пояснил Козлов.

По его мнению, охрана растерялась. Премьер не должен был упасть «ни при каких обстоятельствах», его должны были подхватить и «моментально утащить в машину». «Никто не отреагировал, он упал и на какое-то время банально валялся на земле», — продолжил разбор эксперт. Охранники после выстрелов начали «бестолково метаться», не занимались эвакуацией охраняемого лица и если бы в покушении участвовал второй стрелок, он бы его «добил за 5 секунд», резюмировал Козлов.

Глава МВД Словакии рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо
Политика
Роберт Фицо

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. В Фицо несколько раз выстрелили. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтула — задержали на месте происшествия. Он объяснил свой поступок политическими мотивами.

Политику провели четырехчасовую операцию, после его ввели в режим искусственной комы и перевели в отделение реанимации. Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова назвала состояние Фицо критическим, утром 16 мая госсекретарь Министерства окружающей среды страны Филип Куффа заявил, что премьер находится в стабильном состоянии.

Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
покушение Роберт Фицо телохранитель Словакия новости

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Власти Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения
Политика
Глава МВД Словакии рассказал о мотивах стрелявшего в премьера Фицо
Политика
Роберта Фицо начали готовить к новой операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Присяжные вынесли обвинительный вердикт авторитету Шишкану за убийства Общество, 02:49
В Севастополе частично пропал свет из-за упавших обломков дрона Политика, 02:34
ВКС России запустили ракету «Союз 2.1б» со спутниками Минобороны Политика, 02:21
В Турции запретили регистрировать второй ввезенный из-за рубежа смартфон Общество, 02:13
Телохранители назвали ошибки охраны Фицо во время покушения Политика, 02:00
В Белгородской области мать с ребенком погибли при атаке дрона-камикадзе Политика, 01:56
Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь Политика, 01:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарии Политика, 01:22
«Ъ» узнал о 17-летнем сроке колонии для организатора ЧВК ЕНОТ из ФСБ Общество, 01:10
РБК запустил проект о вине и объявил о партнерстве с Артуром Саркисяном «РБК Вино», 00:50
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности Политика, 00:42
Мэр Днепра заявил о риске остановки общественного транспорта из-за броней Политика, 00:40
В Харькове прогремели четыре взрыва Политика, 00:31
Маск обвинил США в подталкивании России, Китая и Ирана создать альянс Политика, 00:16