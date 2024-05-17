Путин посетил православный храм в Харбине. Видео

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Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Китай посетил в пятницу православный храм в Харбине.

В сопровождении священнослужителя глава российского государства приблизился к алтарю, поставил свечку и перекрестился.

Ранее Путин возложил цветы к памятнику советским воинам на площади Хунбо в китайском Харбине.

В Харбине Путин проводит второй день своего официального визита в Китай. В КНР российский президент прилетел 16 мая. Его визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это первая зарубежная поездка Путина с начала нового президентского срока.

В Пекине российский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. По итогам встречи, в частности, была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.